Real Madrid maçını böyle gördüler! 'Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Real Madrid maçını böyle gördüler! "Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Bu mücadele dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte dış basının karşılaşma sonrası attığı başlıklar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

7 Kasım 2019 Perşembe 10:45
Real Madrid maçını böyle gördüler! Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti

Galatasaray Devler Ligi'nde deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e farklı yenilerek turnuvada gruptan çıkma şansını yitirdi.

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Real Madrid maçını böyle gördüler! Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti

Grupta bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım için Avrupa Ligi şansı ise devam ediyor.

Real Madrid maçını böyle gördüler! Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti

Marca Colombia

"Falcao'nun Galatasaray'la olan rüyası, ilk aşamada sona erdi"

Real Madrid maçını böyle gördüler! Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti

El Pais

"Real Madrid Galatasaray'ı süpürdü"

Real Madrid maçını böyle gördüler! Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti

Mundo Deportivo

"Galatasaray'ı yenen Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya iki adım uzakta"

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