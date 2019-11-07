HaberlerGaleriReal Madrid maçını böyle gördüler! "Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti"
Real Madrid maçını böyle gördüler! "Falcao'nun Galatasaray'la rüyası bitti"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Bu mücadele dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte dış basının karşılaşma sonrası attığı başlıklar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Kasım 2019 Perşembe 10:45
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Galatasaray Devler Ligi'nde deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e farklı yenilerek turnuvada gruptan çıkma şansını yitirdi.
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Grupta bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım için Avrupa Ligi şansı ise devam ediyor.
Marca Colombia
"Falcao'nun Galatasaray'la olan rüyası, ilk aşamada sona erdi"
El Pais
"RealMadrid Galatasaray'ı süpürdü"
MundoDeportivo
"Galatasaray'ı yenen Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya iki adım uzakta"