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07 Kasım 2019, Perşembe
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'da çalıştı

Galatasaray İspanya'da çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ile karşılaşan , 'in 11. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına 'da başladı.

Takımı, 'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına 'da başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın takımı ile karşılaşan Galatasaray, 'ye dönmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.

  1. 07.11.2019
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