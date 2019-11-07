Galatasaray İspanya'da çalıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanya'da başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına İspanya'da başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Galatasaray İspanya'da çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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