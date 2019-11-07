HaberlerGaleriGalatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...
Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Peki Mücadele sonrası soyunma odasında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in oyunculara karşı tutumu nasıldı? Neler yaşandı İşte cevabı...
7 Kasım 2019 Perşembe 19:16
Güncelleme: 07.11.2019 19:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Real Madrid'e tarihi bir skorla mağlup olarak taraftarlarını üzdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmanın ilk 13 dakikasında kalesinde 3 gol birden gören sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.
İlk yarının sonlarına doğru bir gol daha bulan RealMadrid, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
Eflatun-beyazlılar maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetten sonra soyunma odasında neler yaşandığı merak konusu olmuştu.