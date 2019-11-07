Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Peki Mücadele sonrası soyunma odasında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in oyunculara karşı tutumu nasıldı? Neler yaşandı İşte cevabı...
7 Kasım 2019 Perşembe 19:16 Güncelleme: 07.11.2019 19:16
Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

Galatasaray, Real Madrid'e tarihi bir skorla mağlup olarak taraftarlarını üzdü.


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Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

Karşılaşmanın ilk 13 dakikasında kalesinde 3 gol birden gören sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

İlk yarının sonlarına doğru bir gol daha bulan Real Madrid, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

Eflatun-beyazlılar maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Real Madrid maçından sonra soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim...

Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetten sonra soyunma odasında neler yaşandığı merak konusu olmuştu.

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