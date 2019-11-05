Falcao haftaya dönecek
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, Kolombiyalı oyuncunun sakatlığı ile alakalı, "Falcao şu an İspanya'da tedavi oluyor. Ayın 11'inde (pazartesi günü) dönecek ve tedavisi İstanbul'da devam edecek" dedi.
Galatasaray'da sakatlığı bilmeceye dönüşen Radamel Falcao ile ilgili gelen haberler pek de iyi sayılmaz. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili konuşan kulüp doktoru Yener İnce, "Falcao şu an İspanya'da tedavi oluyor. Ayın 11'inde (pazartesi günü) dönecek ve tedavisi İstanbul'da devam edecek" dedi. Diğer sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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