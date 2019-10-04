Persie’nin gerisinde

Transferi uzun süre konuşulan Falcao, geride kalan 5 maçta 361 dakika giydi… Sadece 1 gol atarken topla buluşamaması ciddi anlamda problem oldu ve F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan van Persie ile kıyaslanmaya başladı. Ancak F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusu ilk 5 maçında 4'ü Avrupa Kupası'nda olmak üzere 191 dakikada 2 gol atmıştı. Falcao, G.Saray'da şu anda her 361 dakikada 1 gol atarken van Persie o dönemde aynı süreçte 95.5 dakikada bir gol atıyordu.

'FALCAO'YU İZLEMEK ACI'

Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı futbola Kolombiya'dan sert eleştiri geldi. Galatasaray'ın maçlarını yayımlamaya başlayan WinSports kanalından Eduardo Luis, "G.Saray şu ana kadar Falcao'nun kariyerinde oynadığı en zayıf takım . Porto, Atletico ve Monaco harika takımlardı. Ama G.Saray o takımların seviyesinde değil. Gerçek şu ki kendisine top atılmasını bekleyen Falcao'yu izlerken acı çektiğini görmek, bana acı verdi" dedi.