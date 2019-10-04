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04 Ekim 2019, Cuma
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Persie’nin gerisinde

Persie’nin gerisinde

uzun süre konuşulan Falcao, geride kalan 5 maçta 361 dakika giydi… Sadece 1 gol atarken topla buluşamaması ciddi anlamda problem oldu ve F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ile kıyaslanmaya başladı.

uzun süre konuşulan Falcao, geride kalan 5 maçta 361 dakika giydi… Sadece 1 gol atarken topla buluşamaması ciddi anlamda problem oldu ve F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan ile kıyaslanmaya başladı. Ancak F.Bahçe'nin Hollandalı oyuncusu ilk 5 maçında 4'ü 'nda olmak üzere 191 dakikada 2 gol atmıştı. Falcao, G.Saray'da şu anda her 361 dakikada 1 gol atarken van Persie o dönemde aynı süreçte 95.5 dakikada bir gol atıyordu.

'FALCAO'YU İZLEMEK ACI'
Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı futbola 'dan sert eleştiri geldi. 'ın maçlarını yayımlamaya başlayan WinSports kanalından Eduardo Luis, "G.Saray şu ana kadar Falcao'nun kariyerinde oynadığı en zayıf takım . Porto, Atletico ve Monaco harika takımlardı. Ama G.Saray o takımların seviyesinde değil. Gerçek şu ki kendisine top atılmasını bekleyen Falcao'yu izlerken acı çektiğini görmek, bana acı verdi" dedi.

  1. 4.10.2019
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