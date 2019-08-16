Roma Nzonzi'yi Galatasaray'a kiraladığını duyurdu
İtalyan ekibi Roma, Fransız orta saha oyuncusu Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu. Başkent temsilcisi ayrıca transferin maliyet detaylarını da açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı yıldız futbolcu için 500 bin Euro ödeyeceği bildirildi. Galatasaray oyuncuyu 2020 yılında satın almak isterse 16 milyon Euro, 2021'de almak isterse 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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