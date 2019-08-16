Roma Nzonzi'yi Galatasaray'a kiraladığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı yıldız futbolcu için 500 bin Euro ödeyeceği bildirildi. Galatasaray oyuncuyu 2020 yılında satın almak isterse 16 milyon Euro, 2021'de almak isterse 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



