Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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