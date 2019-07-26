Josef'ten Falcao'ya: Görüşürüz arkadaşım

Galatasaray'ın haftalardır transfer listesinde bulunan ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü Radamel Falcao'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına sürpriz bir yorum geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kolombiyalı golcünün paylaşımının altına "Görüşürüz arkadaşım" yazdı. Bu yorum bazı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Galatasaray'da mı buluşacaklar?" sorusunun yönetilmesine neden oldu.

Yakın arkadaş olan ikili, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında Porto'da forma giymişti.