Josef'ten Falcao'ya: Görüşürüz arkadaşım
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Radamel Falcao'nun fotoğrafına, yine sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'nın "Görüşürüz arkadaşım" diye yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Taraftarlardan bazıları "Galatasaray'da mı görüşeceksiniz?" şeklinde karşılık verdi.
Galatasaray'ın haftalardır transfer listesinde bulunan ve görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü Radamel Falcao'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına sürpriz bir yorum geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kolombiyalı golcünün paylaşımının altına "Görüşürüz arkadaşım" yazdı. Bu yorum bazı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Galatasaray'da mı buluşacaklar?" sorusunun yönetilmesine neden oldu.
Yakın arkadaş olan ikili, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında Porto'da forma giymişti.
- 26.07.2019
- Güncelleme: 26.07.2019 13:32
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Josef'ten Falcao'ya: Görüşürüz arkadaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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