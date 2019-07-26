Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcunun geleceği belli oluyor. İşte B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta'nın Diagne ile ilgili yaptığı açıklama...
26 Temmuz 2019 Cuma 11:34
Güncelleme: 26.07.2019 11:40
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Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne'nin geleceği netlik kazanmaya başladı.
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Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcuyla ilgili sürpriz açıklamalar yapıldı.
B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta, Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Druetta, Senegellai yıldızın takımdan ayrılacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar...
Jean Armel Drole'ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.