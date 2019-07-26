Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcunun geleceği belli oluyor. İşte B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta'nın Diagne ile ilgili yaptığı açıklama...

26 Temmuz 2019 Cuma 11:34 Güncelleme: 26.07.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





