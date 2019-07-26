Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcunun geleceği belli oluyor. İşte B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta'nın Diagne ile ilgili yaptığı açıklama...
26 Temmuz 2019 Cuma 11:34 Güncelleme: 26.07.2019 11:40
Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Diagne'nin geleceği netlik kazanmaya başladı.

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Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan golcü futbolcuyla ilgili sürpriz açıklamalar yapıldı.

Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta, Diagne ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Druetta, Senegellai yıldızın takımdan ayrılacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Diagne'nin menajeri ayrılığı açıkladı!

Jean Armel Drole'ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

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