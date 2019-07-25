Augsburg - Galatasaray | CANLI
Hazırlık müsabakası kapsamında, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tarihinde ilk kez Augsburg ile karşı karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, yeni transferleri ile rakibine karşı sahaya çıkacak. Maça dakikalar kala, futbolseverler Augsburg Galatasaray maçı saat ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Augsburg Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Mücadeleyi FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Augsburg Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı kulübün hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Daha önce Augsburg ile hiç karşılaşmayan Galatasaray, ilk kez mücadele edeceği rakibi karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
Augsburg Galatasaray maçı ile yeni transferler ve taktik çalışmaları sahada gözlemlemek isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, sezon öncesi değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Peki, Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...
Galatasaray 11'İ: İsmail Çipe, Emre, Ahmet, Marcao, Linnes, Erencan, Adem, Donk, Yunus, Jimmy, Babel
AUGSBURG 11'İ: Luthe, Suchy, Niederlechner, Gregoritsch, Vargas, Iago, Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder, Russo
AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hazırlık müsabakası kapsamında oynanacak olan Augsburg Galatasaray maçı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak. Bu karşılaşma Spor Smart 82'den canlı izlenebilecek.
Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, 28 Temmuz'da Fransa temsilcisi Bordeaux karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım ayrıca 11 Ağustos'ta İtalya'nın Fiorentina takımıyla hazırlık maçı yapacak.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 20:08
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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