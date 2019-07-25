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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Augsburg - | CANLI

Augsburg - Galatasaray | CANLI

Hazırlık müsabakası kapsamında, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu , tarihinde ilk kez Augsburg ile karşı karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, yeni transferleri ile rakibine karşı sahaya çıkacak. Maça dakikalar kala, futbolseverler Augsburg Galatasaray maçı saat ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Augsburg Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Mücadeleyi FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Augsburg maçı ile Sarı Kırmızılı kulübün hazırlık mücadeleleri devam ediyor. Daha önce Augsburg ile hiç karşılaşmayan Galatasaray, ilk kez mücadele edeceği rakibi karşısında galibiyet için sahada olacak. Peki, Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Augsburg Galatasaray maçı ile yeni transferler ve taktik çalışmaları sahada gözlemlemek isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, sezon öncesi değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Peki, Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler...




Galatasaray 11'İ: İsmail Çipe, Emre, Ahmet, Marcao, Linnes, Erencan, Adem, Donk, Yunus, Jimmy, Babel

AUGSBURG 11'İ: Luthe, Suchy, Niederlechner, Gregoritsch, Vargas, Iago, Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder, Russo

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hazırlık müsabakası kapsamında oynanacak olan Augsburg Galatasaray maçı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak. Bu karşılaşma Spor Smart 82'den canlı izlenebilecek.

Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, 28 Temmuz'da temsilcisi Bordeaux karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım ayrıca 11 Ağustos'ta 'nın takımıyla hazırlık maçı yapacak.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 20:08
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