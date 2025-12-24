Dünya devleri Christ Inao Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai transferin gözdesi oldu.

Fransız basını Fildişili orta saha oyuncusunu mercek altına alırken oyuncunun yükselişine dikkat çekti. Ayrıca Oulai'nin Afrika Kupası'nda ön plana çıkacak oyuncuları arasında gösterildi.

TRABZONSPOR BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Foot Mercato'nun haberine göre, Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United ile adı anılan Christ Inao Oulai için Trabzonspor en az 40 milyon Euro istiyor.

Bu sezon bordo mavili forma ile 10 maçta görev alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Christ Oulai'nin 2030 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.