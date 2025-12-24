CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünya devleri Christ Inao Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi

Trabzonspor, gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerini peşinden koşturan Christ Inao Oulai'nin bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:27
Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai transferin gözdesi oldu.

Fransız basını Fildişili orta saha oyuncusunu mercek altına alırken oyuncunun yükselişine dikkat çekti. Ayrıca Oulai'nin Afrika Kupası'nda ön plana çıkacak oyuncuları arasında gösterildi.

TRABZONSPOR BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Foot Mercato'nun haberine göre, Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United ile adı anılan Christ Inao Oulai için Trabzonspor en az 40 milyon Euro istiyor.

Bu sezon bordo mavili forma ile 10 maçta görev alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Christ Oulai'nin 2030 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.

