Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti!

Sırbistan temsilcisi Partizan, NBA tecrübesi bulunan 31 yaşındaki ABD’li şutör Cameron Payne’i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:04
Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

