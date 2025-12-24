TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan 6 numara operasyonu! Listede 3 isim var

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Dar kadro nedeniyle sezonun ilk bölümünde zorlanan Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim; savunma, orta saha ve hücum için kapsamlı bir planlama yaparken, orta sahanın merkezindeki 6 numara pozisyonu ilk sıraya alındı.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda alternatifli bir liste oluşturdu. Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre, Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Göztepe'nin genç yıldızı Anthony Dennis için mali şartlar masaya yatırıldı.