TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan 6 numara operasyonu! Listede 3 isim var

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Dar rotasyonla sezonun ilk yarısını geride bırakan Galatasaray, devre arasında savunma, orta saha ve hücum hattına en az üç takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların önceliği ise ön libero. Listeye üç isim girdi. İşte o isimler... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:11
Dar kadro nedeniyle sezonun ilk bölümünde zorlanan Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim; savunma, orta saha ve hücum için kapsamlı bir planlama yaparken, orta sahanın merkezindeki 6 numara pozisyonu ilk sıraya alındı.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda alternatifli bir liste oluşturdu. Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre, Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Göztepe'nin genç yıldızı Anthony Dennis için mali şartlar masaya yatırıldı.

Ugarte için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray, 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu hakkında vatandaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira'dan da olumlu referans aldı. Teknik heyetin dinamizmi ve savunma katkısı nedeniyle Ugarte'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Andre cephesinde ise pazarlıklar öne çıkıyor. Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha için talep ettiği 30 milyon Euro bonserviste indirime gitmesi bekleniyor. Andre'nin, İngiltere'ye transfer olmadan önce de Galatasaray tarafından takip edildiği belirtiliyor.

Türkiye içinden gündeme gelen tek isim olan Anthony Dennis'te ise tablo net: Göztepe'nin 10 milyon Euro talep ettiği 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, +2 yabancı kontenjanına uyuyor. Fiyatın düşmesi halinde sarı-kırmızılılar Dennis için somut adım atmayı planlıyor.

