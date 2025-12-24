Boluspor-Fethiyespor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında, Trendyol 1. Lig’in istikrarlı ekiplerinden Boluspor, kendi sahasında 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’u konuk ediyor. Ligde 26 puanla 8. sırada yer alan ev sahibi, tecrübeli kadrosuyla kupa maratonuna galibiyetle başlamayı hedefliyor. 15 puanla 14. sırada bulunan ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Fethiyespor ise, güçlü rakibi karşısında deplasmanda sürpriz yaparak kupayı bir moral kaynağına dönüştürmek istiyor. İşte Boluspor-Fethiyespor maçı detayları...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:27
Kupa heyecanı Bolu'da, 1. Lig ve 2. Lig'in iki önemli temsilcisinin stratejik savaşıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki sınavında Boluspor, saha ve seyirci avantajıyla Fethiyespor karşısında net bir başlangıç yapma peşinde. Ligde topladığı 26 puanla üst sıralara göz kırpan kırmızı-beyazlılar kalitesini sahaya yansıtmak isterken ligde zor günler geçiren 15 puanlı Fethiyespor, kupanın kendine has atmosferinde dirençli bir oyun sergileyerek gruptan çıkma iddiasını kanıtlamayı amaçlıyor. Peki Boluspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor-Fethiyespor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele, saat 15.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 1. haftasında oynanacak Boluspor-Fethiyespor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

