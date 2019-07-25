Galatasaray'da Falcao için geri sayım başladı!

Galatasaray transfer harekatına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim özellikle forvet hattına takviye yapılmasını istiyor. Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao bu bölge için ilk aday. Sarı-Kırmızılı taraftarları da oldukça heyecanladıran bu isimde Aslan bir hayli yol katetmiş gibi görünüyor. İşte Galatasaray ve Falcao flörtünün detayları...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
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Galatasaray yönetimi, taraftarların ne olursa olsun takımda görmeyi çok istedikleri Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
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Tecrübeli oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı 6 milyon euro'dan 3 yıllık teklifini kabul etmesinin ardından yöneticiler, Monaco kulübü yetkilileriyle ile masaya oturdu.
Daha önce yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'yu bedelsiz gönderme kararı alan Fransız kulübün, bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi sıkıntı yarattı.
YÖNETİM KENDİNDEN EMİN Milan ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sağlık kontrolünden dönen Andre Silva'yı bitirmesi beklenen Monaco, son bir ihtimal Galatasaray'ı sıkıştırsa da iki kulübün ortak noktada buluşması bekleniyor.
Ayrıca Fernando'nun Sevilla'ya transfer olmasında aktif rol oynayan ünlü menajeri Ahmet Bulut da görüşmelerde aktif rol oynuyor.