Galatasaray'da Falcao için geri sayım başladı!

Galatasaray transfer harekatına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim özellikle forvet hattına takviye yapılmasını istiyor. Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao bu bölge için ilk aday. Sarı-Kırmızılı taraftarları da oldukça heyecanladıran bu isimde Aslan bir hayli yol katetmiş gibi görünüyor. İşte Galatasaray ve Falcao flörtünün detayları...

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





