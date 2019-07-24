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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Donk, vatandaşı Babel'in Beşiktaş'ta oynadığı zamanlardaki diyaloglarından yeni transfer Jean-Michael Seri'ye kadar birçok konu hakkında konuştu. İşte o açıklamalardan satır başları... Galatasaray son dakika haberleri...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:27 Güncelleme: 24.07.2019 20:27
Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

İşte Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları...

''Forma girip ritmi yakalamak istiyoruz''

Hazırlık kampları takımlar için her zaman çok önemli olur. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

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Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

Alberto'nun önderliğinde ve diğer hocalarımızla da beraber önemli fiziksel antrenmanlar yapıyoruz. Her sene artık zor oluyor ve hedefleriniz var. En iyi şekilde forma girip ritmi yakalamak istiyoruz.

Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

Genç oyuncularla iyi bir ilişkisi var

Çok iyi çocuklar, yetenekli çocuklar. Tecrübe anlamında eksikleri var tabii. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor onlara, ben de öyle.

Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

Kız arkadaşları hakkında konuşuyorum, futbol hakkında konuşuyorum, okul hakkında konuşuyorum. Onlar rahat hissetsin diye uğraşıyorum.

Galatasaray'da Donk'tan Babel sözleri

Babel'in transferi hakkında...

Önceleri kendisiyle tartışıyorduk kim şampiyon olacak diye.

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