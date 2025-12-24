CANLI SKOR ANA SAYFA
Sadettin Saran'dan iddialara sert yanıt! "Hayatım boyunca kullanmadım"

Sadettin Saran’dan iddialara sert yanıt! “Hayatım boyunca kullanmadım”

Hakkında çıkan test iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt veren Sadettin Saran, söz konusu maddenin hayatında hiç yer almadığını vurguladı. Saran, yeniden test talep edeceklerini ve bağımsız uluslararası kuruluşlarda yapılacak tüm analizlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. İşte Saran'ın açıklaması... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:06
Sadettin Saran’dan iddialara sert yanıt! “Hayatım boyunca kullanmadım”

Hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine bir açıklama yapan Sadettin Saran, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve açık bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Saran, açıklamasında, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi yoktur" ifadelerini kullandı. İddiaların şahsını hedef aldığını belirten Saran, bu sürecin aynı zamanda temsil ettiği kurumları yıpratmayı amaçladığını dile getirdi.

Her türlü numuneyi yeniden vermeye hazır olduğunu vurgulayan Saran, testlerin Adli Tıp Kurumu nezdinde tekrarlanmasını savcılıktan resmi olarak talep edeceklerini açıkladı. Ayrıca, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında yapılacak tüm analizlerin en kısa sürede tamamlanarak sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Açıklamasında dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı bilgilerin eş zamanlı ve koordineli şekilde medyada yer almasına da dikkat çeken Saran, bunun ayrıca değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum olduğunu ifade etti.

Sadettin Saran, "Gerçeğin bilimsel yöntemlerle ve evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem yok. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf bir süreç sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına inancım tamdır" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

