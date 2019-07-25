Galatasaray transferde sona geldi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan, kadrosuna yeni oyuncuları katmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler...
25 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
Güncelleme: 25.07.2019 09:52
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha kadrosuna birçok yıldız ismi katan Cimbom transferde duracak gibi değil.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, daha önce teklifi reddedilen yıldız futbolcu için tekrar görüşmelere başladı.
Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız için yeni bir teklifle kapı çalındı. İşte detaylar...