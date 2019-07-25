Galatasaray transferde sona geldi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan, kadrosuna yeni oyuncuları katmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler...

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:15 Güncelleme: 25.07.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





