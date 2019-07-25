Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Transfer döneminin başlarında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Ever Banega tekrar gündemde. Transfer girişimlerini Fatih Terim'in raporlarına göre sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar Banega için yoğun girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şimdi ise rüzgar tersine döndü ve Banega'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
Güncelleme: 25.07.2019 07:06
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Galatasaray transferde hız kesmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda da şampiyonluk kupasını alarak üst üste 3. kez şampiyon olmayı hedefleyen Aslan'da gündem yeniden Banega.
Sevilla orta saha takviyelerine ara vermeden devam ediyor. Fernando ve Oliver Torres'in ardından İspanyol ekibi Guanghzou Evergrande kulübünden Gudelj'i de kadrosuna kattı.
Sevilla'nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Ever Banega'dan Galatasaray hamlesi geldi.
Daha önce ayrılmaya çok sıcak bakmayan Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'a gitmek için izin istediği ifade edildi.