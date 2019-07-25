Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Transfer döneminin başlarında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Ever Banega tekrar gündemde. Transfer girişimlerini Fatih Terim'in raporlarına göre sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar Banega için yoğun girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şimdi ise rüzgar tersine döndü ve Banega'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 Güncelleme: 25.07.2019 07:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





