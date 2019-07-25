Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Transfer döneminin başlarında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Ever Banega tekrar gündemde. Transfer girişimlerini Fatih Terim'in raporlarına göre sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar Banega için yoğun girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şimdi ise rüzgar tersine döndü ve Banega'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 Güncelleme: 25.07.2019 07:06
Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Galatasaray transferde hız kesmiyor.

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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Yeni sezonda da şampiyonluk kupasını alarak üst üste 3. kez şampiyon olmayı hedefleyen Aslan'da gündem yeniden Banega.

Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Sevilla orta saha takviyelerine ara vermeden devam ediyor. Fernando ve Oliver Torres'in ardından İspanyol ekibi Guanghzou Evergrande kulübünden Gudelj'i de kadrosuna kattı.

Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Sevilla'nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Ever Banega'dan Galatasaray hamlesi geldi.

Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Daha önce ayrılmaya çok sıcak bakmayan Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'a gitmek için izin istediği ifade edildi.

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