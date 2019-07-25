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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray Augsburg maçından kareler!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray ikinci hazırılık maçında Almanya'nın Augsburg takımıyla karşı karşıya geldi. Yeni transferlerin birbirine olan uyumunu artırması ve tanıması açısından birçok isme şans veren Fatih Terim'in öğrencileri karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı. Cimbom'un tek golü yeni transfer Adem Büyük'ün ayağından geldi. İşte Augsburg-Galatasaray maçından kareler...
25 Temmuz 2019 Perşembe 22:21 Güncelleme: 25.07.2019 22:32
Galatasaray Augsburg maçından kareler
Galatasaray Augsburg maçından kareler

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray Augsburg maçından kareler
Galatasaray Augsburg maçından kareler

Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Niederlechner, 31. dakikada Gruzezo, 52. dakikada Hahn ve 54. dakikada Russo attı.

Galatasaray Augsburg maçından kareler
Galatasaray Augsburg maçından kareler

Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Ömer Bayram'dan geldi.

Galatasaray Augsburg maçından kareler
Galatasaray Augsburg maçından kareler

İlk hazırlık maçında yine Bundesliga ekibi Leipzig'e 3-2 yenilen Galatasaray, böylece 2 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Galatasaray Augsburg maçından kareler
Galatasaray Augsburg maçından kareler

SON MAÇ BORDEAUX İLE

Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Fransız temsilcisi Bordeaux ile yine Avusturya'da karşı karşıya gelecek.

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