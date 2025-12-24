CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Satrançta dijital dönüşüm genç yeteneklerin keşfini hızlandırıyor!

Satrançta dijitalleşme ve veri temelli takip sistemleri, genç yeteneklerin keşfedilmesini hızlandırırken, yapay zeka destekli uygulamaların da gelecek dönemde oyuna yön vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:59
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda yaptığı açıklamada, satranç dünyasındaki dijitalleşme sürecini, yapay zeka entegrasyonunu ve teknolojinin genç yeteneklerin keşfedilmesindeki rolünü değerlendirdi.

Teknolojik gelişmelerin satranç camiasını mutlu ettiğini belirten Apaydın, "Teknolojinin gelişmesi sayesinde turnuvalar daha fazla kişi tarafından takip edilebiliyor. Örneğin şu anda oynanan dünya şampiyonasında tüm maçlar 'canlı board' dediğimiz canlı masalarda yayınlanıyor. Salondaki kameralarla herkes salonu ve turnuvayı 7/24 izleyebiliyor. Teknolojinin bu anlamda büyük faydaları var." dedi.

ESPOR FEDERASYONU İLE İŞ BİRLİĞİ

Satrancın dijital platformlarda yaygınlığına dikkati çeken Apaydın, Türkiye Espor Federasyonu ile ortak organizasyonlar düzenlediklerini ve güzel bir iş birliği atmosferine sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin telefonlarından ve evlerinde dijital platformlar üzerinden satranç oynadığını ifade eden Apaydın, satrancın farklı branşlarda var olmasının da yaygınlaşması açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Apaydın, dijitalleşmenin genç yeteneklerin keşfedilmesini kolaylaştırdığını kaydetti.

Eskiden notasyonların (hamleleri yazmak) kağıda elle yazıldığını ve manuel olarak bilgisayara girildiğini anımsatan Apaydın, "Şimdi canlı masalarla birlikte her maçın verisine çok kolay ulaşabiliyorsunuz. O verileri analiz edebiliyor, doğruluk oranlarına kadar ölçebiliyorsunuz. Bu durum genç yeteneklerimize çok daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

HİLE KONTROLÜNDE TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Fethi Apaydın, teknolojinin sadece veri analizi değil, güvenlik ve adil oyun (fair-play) açısından da önemli olduğunu vurguladı.

"Hile önleme" sistemleri sayesinde hile kontrolünün yazılımlar aracılığıyla yapıldığını belirten Apaydın, "Hakemlerimiz, Uluslararası Satranç Federasyonundaki yazılımlarla oyuncuların doğruluk oranlarını ve hile yapılıp yapılmadığını kontrol edebiliyor." dedi.

