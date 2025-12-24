CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı CANLI: Saati ve kanal bilgisi!

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı CANLI: Saati ve kanal bilgisi!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında, Trendyol 1. Lig’in güçlü ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, kendi sahasında Nesine 2. Lig’in zirve ortaklarından Aliağa Futbol A.Ş.’yi ağırlıyor. Ligde 30 puanla 7. sırada yer alan ve iddiasını sürdüren Iğdır temsilcisi, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. 31 puanla 2. Lig’de 4. sırada bulunan ve sezonun en istikrarlı takımlarından biri olan Aliağa FK ise deplasmanda dev bir sürprize imza atmak istiyor. Peki Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 11:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı CANLI: Saati ve kanal bilgisi!

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

B Grubu'nun açılış haftası Iğdır Şehir Stadyumu'nda iki yükselen gücün taktik savaşına sahne oluyor. 1. Lig'de 30 puan toplayarak üst lig hedefini perçinleyen Alagöz Holding Iğdır FK, taraftarı önünde Aliağa Futbol A.Ş. karşısında favori unvanını korumak ve gruba üç puanla başlamak istiyor. 2. Lig'de 31 puanla şampiyonluk yarışı veren ve lig farkını saha içi disipliniyle kapatmaya kararlı bir Aliağa FK ise rakibiyle aynı galibiyet hedefini paylaşıyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırırken Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçının detaylarını derledik.

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

👉Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ MAÇI CANLI İZLE👈

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın AB Grubu 1. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Casper
F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
G.Saray'dan 6 numara operasyonu!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’dan disiplin alarmı! Kayserispor’dan disiplin alarmı! 10:46
Kayserispor'un golcüsü Onugkha! Kayserispor'un golcüsü Onugkha! 10:39
Alperen'in performansı Rockets'a yetmedi Alperen'in performansı Rockets'a yetmedi 10:29
Boluspor-Fethiyespor maçı detayları! Boluspor-Fethiyespor maçı detayları! 10:27
Dünya devleri Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi Dünya devleri Oulai'nin peşinde! Trabzonspor bonservisini belirledi 10:27
F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor F.Bahçe'den Lookman harekatı! Görüşmeler yeniden başlıyor 10:20
Daha Eski
G.Saray'dan 6 numara operasyonu! G.Saray'dan 6 numara operasyonu! 10:10
Partizan'da Cameron Payne hamlesi! Partizan'da Cameron Payne hamlesi! 10:04
Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! 09:37
Galatasaray'dan genç forvete kanca! Galatasaray'dan genç forvete kanca! 09:36
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! 09:29
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 09:29