Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı CANLI: Saati ve kanal bilgisi!

B Grubu'nun açılış haftası Iğdır Şehir Stadyumu'nda iki yükselen gücün taktik savaşına sahne oluyor. 1. Lig'de 30 puan toplayarak üst lig hedefini perçinleyen Alagöz Holding Iğdır FK, taraftarı önünde Aliağa Futbol A.Ş. karşısında favori unvanını korumak ve gruba üç puanla başlamak istiyor. 2. Lig'de 31 puanla şampiyonluk yarışı veren ve lig farkını saha içi disipliniyle kapatmaya kararlı bir Aliağa FK ise rakibiyle aynı galibiyet hedefini paylaşıyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırırken Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçının detaylarını derledik.

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın AB Grubu 1. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol AŞ maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.