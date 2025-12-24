Kayserispor'da 17 maçta 16 gol atarak en golcü isim Onugkha oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig'in ilk yarısında 16 gol attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücumda istenilen performansı ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri sadece 16 kez havalandırabildi. Maç başına gol ortalaması 1'in altında kalan Kayserispor, gol yollarındaki üretkenlik sorunu nedeniyle ligde alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Kayserispor'da golleri atan futbolcular ise şu şekilde: German Onugkha (6 gol), Benes (4 gol), Tuci (2 gol), Miguel Cardoso (2 gol), Furkan Soyalp (1 gol), Denswil (1 gol).