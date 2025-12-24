CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kayserispor Kayserispor'da 17 maçta 16 gol atarak en golcü isim Onugkha oldu!

Kayserispor'da 17 maçta 16 gol atarak en golcü isim Onugkha oldu!

Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında 17 maçta sadece 16 gol atarak hücumda beklentilerin altında kaldı. Alman Onugkha 6 golle takımın en skorer ismi oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:39
Kayserispor'da 17 maçta 16 gol atarak en golcü isim Onugkha oldu!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig'in ilk yarısında 16 gol attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücumda istenilen performansı ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri sadece 16 kez havalandırabildi. Maç başına gol ortalaması 1'in altında kalan Kayserispor, gol yollarındaki üretkenlik sorunu nedeniyle ligde alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Kayserispor'da golleri atan futbolcular ise şu şekilde: German Onugkha (6 gol), Benes (4 gol), Tuci (2 gol), Miguel Cardoso (2 gol), Furkan Soyalp (1 gol), Denswil (1 gol).

