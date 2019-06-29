Antonio Valencia ülkesine döndü

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile yollarını ayıran Antonio Valencia'nın yeni takımı belli oldu.

33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, ülkesine dönerek LDU Quito ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin süresiyle ilgili bilgi verilmedi. Yıldız futbolcuyla Galatasaray da yakından ilgileniyordu.

Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan Valencia, Premier Lig'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.