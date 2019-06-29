Antonio Valencia ülkesine döndü
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız futbolcu Antonio Valencia, ülkesinin takımlarından LDU Quito ile sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile yollarını ayıran Antonio Valencia'nın yeni takımı belli oldu.
33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, ülkesine dönerek LDU Quito ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin süresiyle ilgili bilgi verilmedi. Yıldız futbolcuyla Galatasaray da yakından ilgileniyordu.
Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan Valencia, Premier Lig'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.
#CastaDeCampeón pic.twitter.com/zlN5p6iEo3— LDU Oficial (@LDU_Oficial) 28 Haziran 2019
- 29.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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