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29 Haziran 2019, Cumartesi
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ülkesine döndü

Antonio Valencia ülkesine döndü

'ın da transfer listesinde bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız futbolcu , ülkesinin takımlarından LDU Quito ile sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere takımlarından ile yollarını ayıran 'nın yeni takımı belli oldu.

33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, ülkesine dönerek LDU Quito ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin süresiyle ilgili bilgi verilmedi. Yıldız futbolcuyla da yakından ilgileniyordu.

Avrupa'da 10 yılı Manchester United'da olmak üzere 14 yıl top koşturan Valencia, Premier Lig'de toplam 339 maça çıkıp 25 gol kaydetti.

  1. 29.06.2019
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