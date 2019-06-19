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19 Haziran 2019, Çarşamba
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Ve 'ı duyurdu!

Ve Ryan Babel Galatasaray'ı duyurdu!

futbolcu 'den flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu hesabından konumunu yaptı...

ile her konuda anlaşan üzerinden gizemli mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün 'dan aslan resmi paylaşan dün de Twitter'daki konumunu olarak değiştirdi. birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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