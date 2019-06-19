Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Önceliği hücum hattında veren ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Geçtiğimiz sezon iki kupayı birden müzesine götüren Aslan, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı istiyor.

Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, bütün oyunculardan yararlanabileceği geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Takviye çalışmalarında hız kesmeyecek olan Galatasaray'da öncelik hücum bölgesine verilmiş durumda.

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