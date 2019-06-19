Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Önceliği hücum hattında veren ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





