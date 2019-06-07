Şener Özbayraklı Galatasaray'da – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da

Şener Özbayraklı Galatasaray'da

ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayrak Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı. Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, 29 yaşındaki sağ bek ile uzun süredir ilgileniyordu. TRT SPOR'da yer alan habere göre Galatasaray, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Şener Özbayraklı'ya resmi imzayı attıracak.

Devre arasında Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamamıştı.

2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydetti.

Sinan Gümüş İtalya yolcusu

  1. 08.06.2019
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