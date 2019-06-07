Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayrak Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki oyuncu bugün sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı. Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, 29 yaşındaki sağ bek ile uzun süredir ilgileniyordu. TRT SPOR'da yer alan habere göre Galatasaray, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Şener Özbayraklı'ya resmi imzayı attıracak.
Devre arasında Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a takası gündeme gelen ancak tarafların anlaşamaması üzerine takımda kalan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma şansı bulamamıştı.
2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydetti.
- 08.06.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Şener Özbayraklı Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.