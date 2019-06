Güzel röveşataydı

Sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan Sofiane Feghouli, Radyspor'a konuştu. Cezayirli futbolcu, Başakşehir'e attığı müthiş golü bir kez daha anlattı. 29 yaşındaki yıldız "Kariyerimde ilk kez röveşata golü attım. O anı asla unutamam. Hayatımın en önemli golüydü. Belki böylesine baskı içeren bir maçtan önce böyle bir gol atacağınız hayal bile edemezsiniz. Fakat ben hayali gerçeğe dönüştürdüm. Ailem ve arkadaşlarım oradaydı. Onlar için de unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı. Sofiane Feghouli, Galatasaray taraftarının kendisini "Sezonun en iyi futbolcusu" seçmesi için de "Gurur duyuyorum. Ben her sabah yeni zaferler kazanmak için uyanıyorum. Onların desteği müthişti" ifadelerini kullandı.



KALPLERİ BENİMLE ATIYOR

"Galatasaray'da iki muhteşem sezon geçirdim. Bu sene 2 kupa kazandık ve taraftarımızı çok mutlu ettik. Şimdi Cezayir Milli Takımı'na odaklandım. Ülkemin formasıyla Afrika Kupası'nı kazanırsam harika olacak. Galatasaray taraftarının kalbinin Afrika Kupası'nda benimle olduğunu hissediyorum. Onların destekleri her zaman benimle."



YÖNETİM GÖNDERECEKTİ

"Sezon başında fazla oynama şansım olmadı. İdmanda as takımda değildim. Yöneticiler ayrılmamı istiyorlardı. Ancak ben hiçbir zaman moralimi bozmadım. Durmadan çalışmaya devam ettim. Mücadelemi sürdürdüm. Sonunda şans buldum. Bu benim karakterim. Asla başım öne eğilmez. Her zaman potansiyelime güvenirim. Sonunda başardım ve iki kupa aldık."