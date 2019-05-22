Yeni Sneijder Yunus

Fatih Terim'in amacı Belhanda'yı 8 numaraya çekip Sneijder tarzında bir 10 numara ile oynamak. Terim eldeki yabancı kalabalığı yüzünden yerli bir oyuncu peşinde koşuyor. Favorisi ise milli takımda sürekli şans verdiği Yunus Mallı... Terim'in Wolfsburg'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan gurbetçiden en üst seviyede yararlanabileceğine inandığı için bu transfer için abisi aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.



SİNAN'IN YERİ DOLACAK

Taraftarlarla ters düşen Sinan Gümüş'ü yollamaya hazırlanan Fatih Terim bir de yerli santrfor istiyor. Enes Ünal ve Umut Bozok gözdeleri. Beşiktaş'la sözleşmesi biten Mustafa, Hollanda'dan oynayan Halil Dervişoğlu ve İsveç'ten Deniz Hümmet de listede.