Yeni Sneijder Yunus – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Yeni Yunus

Yeni Sneijder Yunus

'in amacı 'yı 8 numaraya çekip tarzında bir ile oynamak.

'in amacı 'yı 8 numaraya çekip tarzında bir ile oynamak. Terim eldeki yabancı kalabalığı yüzünden yerli bir oyuncu peşinde koşuyor. Favorisi ise milli takımda sürekli şans verdiği ... Terim'in Wolfsburg'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan gurbetçiden en üst seviyede yararlanabileceğine inandığı için bu transfer için abisi aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.

SİNAN'IN YERİ DOLACAK
Taraftarlarla ters düşen 'ü yollamaya hazırlanan Fatih Terim bir de yerli santrfor istiyor. ve Umut Bozok gözdeleri. 'la sözleşmesi biten Mustafa, 'dan oynayan Halil Dervişoğlu ve 'ten Deniz Hümmet de listede.

  1. 22.5.2019
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