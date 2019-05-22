Yeni Sneijder Yunus
Fatih Terim'in amacı Belhanda'yı 8 numaraya çekip Sneijder tarzında bir 10 numara ile oynamak.
Fatih Terim'in amacı Belhanda'yı 8 numaraya çekip Sneijder tarzında bir 10 numara ile oynamak. Terim eldeki yabancı kalabalığı yüzünden yerli bir oyuncu peşinde koşuyor. Favorisi ise milli takımda sürekli şans verdiği Yunus Mallı... Terim'in Wolfsburg'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan gurbetçiden en üst seviyede yararlanabileceğine inandığı için bu transfer için abisi aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.
SİNAN'IN YERİ DOLACAK
Taraftarlarla ters düşen Sinan Gümüş'ü yollamaya hazırlanan Fatih Terim bir de yerli santrfor istiyor. Enes Ünal ve Umut Bozok gözdeleri. Beşiktaş'la sözleşmesi biten Mustafa, Hollanda'dan oynayan Halil Dervişoğlu ve İsveç'ten Deniz Hümmet de listede.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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