Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk arasında serbest vuruş gerginliği
Belhanda ve Selçuk arasında frikik tartışması yaşandı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Belhanda ve Selçuk İnan arasında frikik tartışması yaşandı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. İki oyuncu anlaşmazlık yaşadı. İki futbolcu da atışı kullanmak isteyip topa doğru koştular. Bu sırada sinirlenen Belhanda ben kullanmayacağım diyerek topun başından ayrıldı. Selçuk'un vuruşunda top direkten auta gitti.
- 20.5.2019
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
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baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
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GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk arasında serbest vuruş gerginliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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