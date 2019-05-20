Galatasaray'da Belhanda ve Selçuk arasında serbest vuruş gerginliği

Karşılaşmanın 75. dakikasında Belhanda ve Selçuk İnan arasında frikik tartışması yaşandı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. İki oyuncu anlaşmazlık yaşadı. İki futbolcu da atışı kullanmak isteyip topa doğru koştular. Bu sırada sinirlenen Belhanda ben kullanmayacağım diyerek topun başından ayrıldı. Selçuk'un vuruşunda top direkten auta gitti.