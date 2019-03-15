Galatasaray yarı finalde!
15 Mart 2019, Cuma
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yarı finalde!

Galatasaray yarı finalde!

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında , 'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)

: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)

Setler: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19

Süre: 108 dakika (26, 28, 30, 24)

Galatasaray yarı finalde yarın aynı salonda 'la karşı karşıya gelecek.

  1. 15.03.2019
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