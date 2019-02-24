Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi
24 Şubat 2019, Pazar
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- maçı iptal edildi

Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi

'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle - maçı ileri bir tarihe ertelendi.

ile arasında 'nde bugün 12.00'de oynanması gereken 21 yaş altı takımların maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan - mücadelesi ertelenmişti.

  1. 24.02.2019
  2. Güncelleme: 24.02.2019 14:25
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