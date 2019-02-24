Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün 12.00'de oynanması gereken 21 yaş altı takımların maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi ertelenmişti.
- 24.02.2019
- Güncelleme: 24.02.2019 14:25
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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