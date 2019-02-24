Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı iptal edildi

Galatasaray ile Akhisarspor arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün 12.00'de oynanması gereken 21 yaş altı takımların maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi ertelenmişti.