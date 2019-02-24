Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i! - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

Sarı-kırmızılılar bugün sahasında Akhisar'ı ağırlayacak. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybeden Cimbom rövanşı alıp, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

24 Şubat 2019 Pazar 07:45
Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenerek büyük üzüntü yaşayan Galatasaray yeniden lige döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

'Hedef 22' parolasıyla sezona başlayan ve 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar evinde Akhisarspor'u konuk ediyor.

Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Cimbom bugün de aldığı başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.

Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

Son sıradaki Akhisar da çıkış arıyor.

Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!

KUPAYI KAPTIRDI

Başakşehir'i takip eden Cimbom, şampiyonluk iddiasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşını almayı hedefliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN