Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i! - Fotomaç
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Galatasaray lige dönüyor: İşte Aslan'ın ilk 11'i!
Sarı-kırmızılılar bugün sahasında Akhisar'ı ağırlayacak. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybeden Cimbom rövanşı alıp, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
24 Şubat 2019 Pazar 07:45
Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenerek büyük üzüntü yaşayan Galatasaray yeniden lige döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Hedef 22' parolasıyla sezona başlayan ve 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar evinde Akhisarspor'u konuk ediyor.
Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Cimbom bugün de aldığı başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.
Son sıradaki Akhisar da çıkış arıyor.
KUPAYI KAPTIRDI
Başakşehir'i takip eden Cimbom, şampiyonluk iddiasını sürdürmenin yanı sıra deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşını almayı hedefliyor.