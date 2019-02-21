Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı
21 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaraylı bir taraftar ’da gözaltına alındı

Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı

'nde ile arasında oynanacak maç için 'e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı.

Son 32 Turu bu akşam oynanacak - rövanş maçı öncesinde 'in başkenti 'a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon'da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

  1. 21.2.2019 09:29
  2. Güncelleme: 21.2.2019 09:38
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