Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz'e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon'da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.
- 21.2.2019 09:29
- Güncelleme: 21.2.2019 09:38
-
14 yaşındaki Efekan Fenerbahçe'ye transfer oldu
Toplam 1
Yorum
sergen yaşa efekan
-
Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i
Toplam 1
Yorum
objektif fenerli Sayın Ali koç Ersun Yanal ı seçmekle büyük hata yaptı Aykut Kocaman Takımın herşeyiydi
-
Rodallega ayrılabilir
Toplam 4
Yorum
aga allah aşkına bu adamın bir günahı varmı,adam golcü ama penaltıcı değil,Ünal efendi bunu nasıl görmez, attığı penaltıların yarısını kaçırmış
Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.