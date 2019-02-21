Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Galatasaray sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, geleceği hakkında Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Güncelleme: 21.02.2019 08:29
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Everton'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onkeyuru yaptığı açıklamayla Galatasaray yönetime mesaj gönderdi.
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Sergilediği futbolla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.
Nijerya basınına konuşan Onyekuru, "Eğer Everton kabul ederse İstanbul'da kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' diye konuştu.
Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan 21 yaşındaki genç yetenek bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 karşılaşmaya çıktı.