Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Galatasaray sezon başında Everton'dan kiraladığı ve performansıyla göz dolduran Henry Onyekuru, geleceği hakkında Nijerya basınına flaş açıklamalarda bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 08:24 Güncelleme: 21.02.2019 08:29
Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Everton'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onkeyuru yaptığı açıklamayla Galatasaray yönetime mesaj gönderdi.

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Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Sergilediği futbolla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazanan Nijeryalı yıldız, sarı kırmızılı takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Nijerya basınına konuşan Onyekuru, "Eğer Everton kabul ederse İstanbul'da kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig'de oynamak ama çalışma izni yüzünden bazı problemler var. Eğer Everton kabul ederse Galatasaray'da kalırım'' diye konuştu.

Henry Onyekuru'dan transfer açıklaması!

Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan 21 yaşındaki genç yetenek bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 karşılaşmaya çıktı.

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