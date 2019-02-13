Galatsaray Benfica maçına hazır 
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatsaray maçına hazır

Galatsaray maçına hazır

Galatsaray Benfica maçına hazır

, Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı. İdman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı kırmızılı takımın basına kapalı bölümünde de yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi.

  1. 13.2.2019 18:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatsaray Benfica maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN