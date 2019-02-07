Al-Nassr'a transfer olan Maicon İstanbul'dan ayrıldı
07 Şubat 2019, Perşembe
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Al-Nassr'a olan Maicon 'dan ayrıldı

Al-Nassr'a transfer olan Maicon İstanbul'dan ayrıldı

'dan ekibi Al-Nassr'a olan Brezilyalı futbolcu Maicon, 'dan ayrıldı.

'ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, 'ın Al-Nassr takımına olmuştu. Maicon, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Al-Nassr takımında kiralık olarak geçirecek.
Daha önce Başkan , Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan 30 yaşındaki futbolcu, bugün 'dan ayrıldı. 'ndan Suudi Arabistan'a giden Maicon'u burada gören vatandaşlar, başarılı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maicon, Galatasaray formasıyla oynadığı 57 maçta 6 gol atıp, 1 de asist yaptı.

  1. 7.2.2019 15:46
  2. Güncelleme: 7.2.2019 15:52
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