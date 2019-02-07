Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Maicon, İstanbul'dan ayrıldı.
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olmuştu. Maicon, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Al-Nassr takımında kiralık olarak geçirecek.
Daha önce Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan 30 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a giden Maicon'u burada gören vatandaşlar, başarılı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Maicon, Galatasaray formasıyla oynadığı 57 maçta 6 gol atıp, 1 de asist yaptı.
- 7.2.2019 15:46
- Güncelleme: 7.2.2019 15:52
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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Haluk Şahin: "Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar"
Toplam 1
Yorum
misafir ver gazı haluk bey
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Dorukhan Toköz golcüler listesinde
Toplam 2
Yorum
karakartal orta saha oyuncusunun gol atması ve asist yapması beklenir
Al-Nassr'a transfer olan Maicon İstanbul'dan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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