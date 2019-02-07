Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak.

Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

4 Kasım 2018

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Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray