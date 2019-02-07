Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF, Galatasaray - Trabzonspor maçına Ümit Öztürk'ü atadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak.
Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
Ümit Öztürk'ün 2018-2019 sezonu Galatasaray ve Trabzonspor karnesi;
10 Ağustos 2018
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
4 Kasım 2018
Trabzonspor 1-1 Bursaspor (VAR hakemi)
10 Kasım 2018
Kayserispor 0-3 Galatasaray
15 Aralık 2018
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
- 7.2.2019 12:30
- Güncelleme: 7.2.2019 13:03
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 1
Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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