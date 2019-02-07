Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
07 Şubat 2019, Perşembe
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- maçını yönetecek

Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

'in 21. haftasında müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. , - maçına 'ü atadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem görev alacak.

Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.




Ümit Öztürk'ün 2018-2019 sezonu Galatasaray ve Trabzonspor karnesi;

10 Ağustos 2018
Ankaragücü 1-3

4 Kasım 2018
1-1 Bursaspor (VAR hakemi)

10 Kasım 2018
Kayserispor 0-3 Galatasaray

15 Aralık 2018
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

  1. 7.2.2019 12:30
  2. Güncelleme: 7.2.2019 13:03
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