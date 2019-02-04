Defansın yeni lideri!
Mitroglou ve Luyindama takımı tanımamalarının da etkisiyle ilk maçlarında varlık gösteremezken Marcao'nun yükselişi sürüyor.
Kötü oynadık!
Alanya maçının başarılı isimlerinden Marcao, karşılaşma sonrası öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Brezilyalı futbolcu, "Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı. Alanya karşısında bu zamana kadar oynadığımız şekilde oynadığımızı düşünmüyorum. Ama önümüzde çok zorlu maçlar var, artık onlara odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.
Oklar yukarı
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar hisseleri cuma akşamı yüzde 1.34 yükselerek 1.51 liradan kapandı. Kısa ve orta vadeli trendleri yukarı görünen hisselerin, Galatasaray'ın puan kaybından sonra bugün nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Avrupa'da ilk ikiye girdi
Galatasaray'ın transferin son günlerinde 3 flaş transfer yapması hisselerinin uçmasını sağladı. Şampiyonluk beklentilerini yükselten sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında yatırımcılarına borsada en fazla kazandıran kulüpler arasına girmeyi başardı. Juventus, Avrupa'da yüzde 32 ile en fazla kazandıran kulüp olurken yüzde 23 ile onu Galatasaray izledi. Borussia Dortmund da yatırımcılarına 1 ay içerisinde yüzde 12 kazandırdığı kaydedildi.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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