Onyekuru, Galatasaray'ın 2. Nijeryalı futbolcusu – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Onyekuru, 'ın 2. Nijeryalı futbolcusu

    Onyekuru, <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın 2. Nijeryalı futbolcusu

    'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı , sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 2. Nijeryalı futbolcu oldu.

    , eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 150 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 2 Nijeryalı yer aldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte daha önce 'dan sadece Dominic Iorfa forma giydi. 'ın en başarısız transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı forvet, 1991-1992 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 resmi maçta görev yaptı ve gol atmayı başaramadı.


    Onyekuru, Galatasaray'ın 150. yabancısı
    , 1959 sezonundan bu yana formasını terleten 150. yabancı futbolcu oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 150 futbolcuyu renklerine bağladı.

    Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, , İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

    En çok Brezilya'dan transfer yaptı
    Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 20 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

    Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 12, Almanya 7, Arjantin ve Fransa da 6'şar oyuncuyla öne çıktı.

    Türk asıllı yabancılar
    Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

    İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

    Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
    Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

    Ülke Sayı Futbolcular
    Brezilya 20 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges
    Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
    Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
    Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
    Arjantin 6

    Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
    Fransa 6 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
    Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
    Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
    İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
    Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
    Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
    Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
    Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
    İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
    Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
    Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
    Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera
    Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
    Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
    İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
    Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
    Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
    Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda
    Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
    İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues
    Senegal 2 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye
    Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
    Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
    Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
    Nijerya 2 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
    İtalya 1 Morgan de Sanctis
    Sırbistan 1 Sasa İlic
    İran 1 Naser Sadeghi
    Surinam 1 Ulrich Watson
    Litvanya 1 Gintaras Stauce
    Zimbabve 1 Norman Mapeza
    Galler 1 Dean Saunders
    ABD 1 Brad Friedel
    İsrail 1 Haim Revivo
    Makedonya 1 Goran Pandev
    Norveç 1 Martin Linnes
    Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
    İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

    Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

    1. 13.7.2018 11:38
    2. Güncelleme: 13.7.2018 11:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onyekuru, 'ın 2. Nijeryalı futbolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN