Galatasaray'da hedef Kurt Zouma
Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katarak sol kanat ve forvete alternatif oyuncu transfer eden Galatasaray, bir an önce stoperdeki eksikliği kapatmak için de kolları sıvadı. Cimbom'da kaleci konusunda da gelişmeler bekleniyor.
- 13.7.2018 09:09
- Güncelleme: 13.7.2018 09:09
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Galatasaray yni oyuncusu Onyekuru'nun maliyetini açıkladı
Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Galatasaray'da hedef Kurt Zouma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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