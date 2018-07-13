Galatasaray'da hedef Kurt Zouma – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'da hedef

    Galatasaray'da hedef Kurt Zouma

    Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katarak sol kanat ve forvete alternatif oyuncu transfer eden Galatasaray, bir an önce stoperdeki eksikliği kapatmak için de kolları sıvadı. Cimbom'da kaleci konusunda da gelişmeler bekleniyor.

    1. 13.7.2018 09:09
    2. Güncelleme: 13.7.2018 09:09
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