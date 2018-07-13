Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
13 Temmuz 2018 Cuma, 11:55:21
Güncelleme: 11:56:59
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı...
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı