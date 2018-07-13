Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı - Galeri - Fotomaç
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı

    13 Temmuz 2018 Cuma, 11:55:21 Güncelleme: 11:56:59
    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    • 1
    • 5
    Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı

    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı...

    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    • 2
    • 5
    Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    • 3
    • 5
    Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    • 4
    • 5
    Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
    • 5
    • 5
    Galatasarayın yeni transferi Onyekuru ilk idmanına çıktı
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