Galatasaray'da Endoğan Adili ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'da ile yollar ayrıldı

    Galatasaray'da Endoğan Adili ile yollar ayrıldı

    'da Endoğan Adilli'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

    Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

    Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Profesyonel futbolcumuz ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 13.7.2018 10:51
    2. Güncelleme: 13.7.2018 11:23
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