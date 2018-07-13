Galatasaray'da Endoğan Adili ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Endoğan Adilli'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Endoğan Adili'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 13.7.2018 10:51
- Güncelleme: 13.7.2018 11:23
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