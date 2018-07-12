Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi iptal oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Trezeguet'in 'a transferi iptal oldu

    Trezeguet'in <a href="/index/slavia-prag?id=897b5d68-5ed0-48d0-be5f-bd46870c6077" class="" rel="tag">Slavia Prag</a>'a transferi iptal oldu

    ’la anlaşan ve sağlık kontrolü için ’ya giden oyuncunun transferi suya düştü

    Kasımpaşa'da gösteridği başarılı performansla adından söz ettiren Trezeguet'in 'a transferi yalan oldu. Dün, Çinlilerin aldığı 'ın 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ettiği ve Mısırlı oyuncuyu sağlık kontrolü için 'ya çağırdığı açıklanmıştı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nrusal Bilgin ", 17.00'ye kadar yatırması gereken 5 milyon euro bonservis bedelini yatırmadı" diye konuştu. Trezeguet de "Gidecek miyim, kalacak mıyım bilmiyorum. Hiçbir kapıyı kapatmıyorum. Tekliflere açığım" dedi.

    BIR İHTİMAL DAHA VAR
    Salı günü ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Trezeguet transferi için "Bir yol bulmak için uğraşıyoruz" açıklaması yapmıştı. Dün 23 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir şekilde ''a imzaya gittiği' haberiyle dosyası rafa kaldırılıyordu ki için bir şans daha doğdu.
    1. 12.7.2018
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