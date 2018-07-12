Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi iptal oldu
Slavia Prag’la anlaşan ve sağlık kontrolü için Çekya’ya giden oyuncunun transferi suya düştü
BIR İHTİMAL DAHA VAR
Salı günü ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Trezeguet transferi için "Bir yol bulmak için uğraşıyoruz" açıklaması yapmıştı. Dün 23 yaşındaki oyuncunun sürpriz bir şekilde 'Slavia Prag'a imzaya gittiği' haberiyle transfer dosyası rafa kaldırılıyordu ki Galatasaray için bir şans daha doğdu.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi iptal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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