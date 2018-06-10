Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA'dan sorulacak.

Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter'ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex'in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

Yeni FIFA'da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

Önümüzdeki haftalarda FIFA hakkında çok daha fazla bilgi verileceğini belirtelim. FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.