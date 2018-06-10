FIFA 19 Şampiyonlar Ligi lisansını duyurdu! PES 2019’a büyük çalım!
FIFA 19 sonunda duyuruldu ve FIFA 19 çıkış tarihi belli oldu. Bu yıl bomba gibi gelmeye hazırlanan FIFA, Şampiyonlar Ligi lisansını alarak daha çıkmadan PES’e ilk çalımı da atmış oldu.
Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA'dan sorulacak.
FIFA 19, UEFA Şampiyonlar Ligi lisansını resmen duyurdu #E3 pic.twitter.com/YIXBFuOyeD— Fotomaç (@fotomac) 9 Haziran 2018
Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter'ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex'in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.
Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.
Yeni FIFA'da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.
Önümüzdeki haftalarda FIFA hakkında çok daha fazla bilgi verileceğini belirtelim. FIFA 19 çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.
- 9.6.2018 23:32
- Güncelleme: 10.6.2018 00:51
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
FIFA 19 Şampiyonlar Ligi lisansını duyurdu! PES 2019’a büyük çalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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