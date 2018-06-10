FIFA 19 Şampiyonlar Ligi lisansını duyurdu! PES 2019’a büyük çalım! – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    19 Şampiyonlar Ligi lisansını duyurdu! PES 2019’a büyük çalım!

    <a href="/index/fifa?id=36ae47c4-b0d3-4d6c-ab14-c80934b63b8f" class="" rel="tag">FIFA</a> 19 Şampiyonlar Ligi lisansını duyurdu! PES 2019’a büyük çalım!

    19 sonunda duyuruldu ve çıkış tarihi belli oldu. Bu yıl bomba gibi gelmeye hazırlanan , Şampiyonlar Ligi lisansını alarak daha çıkmadan PES’e ilk çalımı da atmış oldu.

    Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı. UEFA ile ilgili her şey bundan sonra 'dan sorulacak.


    Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter'ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex'in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

    Oyun için duyurulan yeni mod ise Kick Off oldu. Aslında klasik bir mod olan Kick Off tamamen yenileniyor. Rank sistemi getirilen bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz.

    Yeni 'da ayrıca Real Player Motion özelliği detaylandırılacak. Oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarılmış durumda.

    Önümüzdeki haftalarda hakkında çok daha fazla bilgi verileceğini belirtelim. çıkış tarihi ise 28 Eylül olarak duyuruldu.

    1. 9.6.2018 23:32
    2. Güncelleme: 10.6.2018 00:51
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