Harbiye'deki Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de üyelerle bir araya gelen Korkut, Galatasaray'ın elde ettiği 21. lig şampiyonluğunun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Şampiyonlukta emeği geçen Fatih Terim'e, ekibine ve aslanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar her şeyi hak ediyor. Kulübü uçurumun kenarından aldılar." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı sıkıntıların yanlış yönetim anlayışından kaynaklandığını savunan Korkut, "Biz farklı değerleri olan bir camiayız. Kulübü 2000'lerdeki gibi Avrupa'nın zirvesine taşımak istiyoruz. Bu güç sizlerde ve bizde var. Tek adam yönetimi istemiyoruz. Çoğulcu ve katılımcı bir yönetim felsefesi oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Ozan Korkut, kulübün 113 yıllık maddi birikiminin satıldığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Bize gayrimenkulleri satarak borçları sıfırlayacaklarını söylediler. Elde edilecek gelirle kulübün tekrar başarılara koşacağı belirtildi ve genel kurul da buna onay verdi. Gayrimenkuller değerinden düşük bir şekilde satıldı. Satılmadan önce borcumuz 1 milyar 60 milyon liraydı. Satıldıktan sonra ise borcumuz 1 milyar 163 milyon lira seviyesine geldi. Maalesef gayrimenkullerimiz, son 2-2,5 senedeki harcamaların finansmanına gitti. Bunu kabul etmediğimiz için adayız. Algı operasyonları, doğruları söylememe ve yapılan dedikodular, Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesinden UEFA'nın kapısında ceza almamak için pazarlık eden bir noktaya getirdi. Biz bunu da kabul etmediğimiz için yönetime talip olduk. Bu mirası bir sonraki nesle taşımak istediğimiz ve herkesin aynı vizyonu paylaştığını görmediğimiz için adayız."

Katıldığı televizyon programlarında başkan olması halinde kulübe kasa kolaylığı sağlayıp sağlamayacağı şeklinde sorularla karşılaştığını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı, "Galatasaray'a bir başkan adayının sunabileceği en büyük kasa kolaylığı burada görmüş olduğunuz arkadaşlarım. Elbetteki her türlü hazırlık yapılmıştır. Ama bizim almış olduğumuz terbiyede bunlar açıkta konuşulmaz. Eksiklik ve muzdarip olduğumuz şey tek adam yönetimi. Biz, biz demek, birileri ise inatla ben demek istiyor. Bunları Galatasaray'da görmek istemediğimiz ve demokratik denetimden kaçmayan bir yönetime ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için adayız." şeklinde görüş belirtti.

Mali sıkıntıların sebep değil yapılan yanlışların sonucu olduğuna dikkati çeken Ozan Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru yönetilmedik. Yaşanmış hatalar. Denenmişlik. Tespit edilmiş hataların sonunda hala bir diretme. Tarzları farklı gözükse de sonuç aynı. Vefadan bahsediliyor. Hiçbir vefa beklentimiz yok. Galatasaray bir duygudur. Galatasaray'a hizmet etmek bir onurdur. Bu kişilerin ilk haftada yönetiminden en önemli 2 kişi istifa ediyorsa, 3-4 ay sonra önceki yönetim listesi yüzde 70-80 oranında değişiyorsa vefadan bahsetmeyecekler."

"İBRA VE BÜTÇE OYLAMASININ AYRI OLMASINI İSTEYECEĞİZ"

Ozan Korkut, yönetime seçilmeleri halinde ibra ve bütçe oylamalarının ayrı gündemlerle ayrı günlerde yapılmasını tavsiye edeceklerini belirtti.

Şu an denetim kurulunu da seçilen yönetimin belirlediğini söyleyen Korkut, "Göreve gelirsek denetim, disiplin ve sicil kurulunun ayrıca seçilmesini istiyoruz. Bizlerden bağımsız olarak oluşturulmasını talep ediyoruz. İbra ve bütçe oylaması aynı gündemde ve aynı gün yapılıyor. İbra ve bütçe oylamalarının ayrı gündemlerle ve ayrı günlerde olması için gerekli tavsiyelerde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Korkut'un yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

"Adnan Öztürk, Tuncer Hunca, Burak Altınbaşak, Şener Macun, Burak Elmas, Tuba Toprak Tunçel, Naci Cansun, Tunca Hazinedaroğlu, Başar Yücel, Cem Ersan, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Esin."

Ozan Korkut'un yönetim kurulu listesinde yer alan eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk ise Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşıyacak ve tüm gençlere örnek olabilecek arkadaşlarını tanıtmaktan dolayı şeref duyduğunu dile getirdi.

Öztürk, 30 yıllık profesyonel hayatıyla Galatasaray'ın en kritik seçiminin üst üste geldiğini aktararak, "Galatasaray ile ilgili bir misyonum vardı. 8 sene önce aday olduğumda Hayrettin Kozak'ın yaptığı abiliği bugün kardeşlerim için yapmak bana düştü. Galatasaray'ın yeni yüzyılını şekillendirecek, Avrupa'nın zirvesine taşıyacak, kimseye boyun eğmeden, cebindeki paradan bahsetmeden tüm gençlere örnek olabilecek kardeşlerimi tanıtmak şerefi bana nail oldu." şeklinde konuştu.

Aday olmadığı için çok eleştiri aldığını anlatan Öztürk, "Galatasaray'ın en kritik seçiminde kardeşlerimin heyecanlarını gördüm. Bence Galatasaray'da başkanlıktan daha şerefli makam vardır. Sizin kadar dürüst ve samimi cesur kardeşlerimin bana abi demesi. Bu şerefe nail olmama vesile oldunuz. Arkanızdayım dedim ve beraber yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Ozan Korkut'un yönetim kurulu listesini tanıttığı organizasyona eski başkanlardan Faruk Süren ile Mehmet Cansun da katıldı.