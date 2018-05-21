Galatasaray'a Felipe Melo müjdesi!
2015-2016 sezonunun başında Inter'e transfer olan Felipe Melo, Galatasaray'a para kazandırmaya devam ediyor.
Brezilyalı yıldız 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Inter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibi Lazio'yu deplasmanda 3-2 yenerek Serie A'yı 4. sırada bitirdi. İtalya'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde ediyor. Anlaşma gereği 2017-2018 sezonu sonuna kadar Inter, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsa Galatasaray'a 500 bin Euro ödemeyi taahhüt etmişti. Inter, Lazio'yu yenerek bu hakkı elde etti. Bu ücreti kısa süre içinde sarı-kırmızılı ekibin hesabına yatırması bekleniyor.
Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Profesyonel futbolcularımızdan Felipe Melo De Carvalho'nun transferi konusunda F.C. Internazıonale Milano S.p.A. (Inter) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Inter kulübü Şirketimize 3.700.000 EURO bonservis bedeli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar UEFA şampiyonlar ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı her dönem için 500.000 EURO bonus ödeyecektir. Ayrıca oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak Şirketimiz tarafından 657.500 EURO ödenecektir."
KAP'a yapılan açıklamada yer alan 657.500 EURO'luk tutar, oyuncunun hak edişi olan iki aylık maaşı ve iki maç başına parasıdır.
- 21.5.2018 00:16
- Güncelleme: 21.5.2018 06:48
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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