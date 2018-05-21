Galatasaray'a Felipe Melo müjdesi!

Brezilyalı yıldız 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Inter'e transfer olmuştu. İtalyan ekibi Lazio'yu deplasmanda 3-2 yenerek Serie A'yı 4. sırada bitirdi. İtalya'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde ediyor. Anlaşma gereği 2017-2018 sezonu sonuna kadar Inter, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsa Galatasaray'a 500 bin Euro ödemeyi taahhüt etmişti. Inter, Lazio'yu yenerek bu hakkı elde etti. Bu ücreti kısa süre içinde sarı-kırmızılı ekibin hesabına yatırması bekleniyor.







Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Profesyonel futbolcularımızdan Felipe Melo De Carvalho'nun transferi konusunda F.C. Internazıonale Milano S.p.A. (Inter) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Inter kulübü Şirketimize 3.700.000 EURO bonservis bedeli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar UEFA şampiyonlar ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı her dönem için 500.000 EURO bonus ödeyecektir. Ayrıca oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak Şirketimiz tarafından 657.500 EURO ödenecektir."

KAP'a yapılan açıklamada yer alan 657.500 EURO'luk tutar, oyuncunun hak edişi olan iki aylık maaşı ve iki maç başına parasıdır.