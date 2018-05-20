Şampiyon Galatasaray | Göztepe 0-1 Galatasaray maç sonucu

Galatasaray 2 sezonun aranın Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaştı. En son 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyerek 4. yıldızı takan Cimbom Fatih Terim yönetiminde yeni bir zafere imza attı.







FATİH TERİM 2. YILDIZINA KOŞUYOR!

Sarı-kırmızılı takımın başında 4. dönemini geçiren İmparator Fatih Terim, sarı-kırmızılılar'ın başındaki 7. şampiyonluğunu kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakada ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in penaltı vuruşundan attığı golle Galatasaray, 1-0 üstünlük kurdu. Bu skorla sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 75'e çıkardı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da art arda 3 maçını kayıpsız geçti. Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, bu coşkusunu daha sonra kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i omuzlara alıp havaya fırlattı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra üzerinde daha önce Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar ve "Ruhumuzu sahaya koyduk, şampiyon olduk 21" yazılı tişörtleri giydi.





İlk yarısı golsüz geçilen maçta 65. dakikada kazanılan penaltıyı Gomis gole çevirdi ve bu sezon ligdeki 29. golünü attı. Gol krallığı unvanını taçlandıran Gomis, 28 gollü Alex'i geçerek Süper Lig'in en golcü yabancı futbolcusu rekorunu kırdı.

21 yılda tam 10 lig kupası kazanan Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe (6) ve Beşiktaş'ın (4) toplamından daha fazla şampiyonluk elde etmiş oldu.











MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.



2'nci dakikada Donk'un ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top farklı bir şekilde üstten oyun alanını terk etti.



11'inci dakikada Tayfur'un Rodrigues'i düşürmesiyle Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Rodrigues'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak az bir farkla auta çıktı.



15'inci dakikada Selçuk'n pasıyla buluşan Gouffran, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak sonuç gelmedi.



20'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ghilas'ın sağ kanattan ortasında top Denayer'den sekti, Selçuk ceza sahası dışından şutunu çekti. Ancak iyi yer tutan Muslera topa hakim oldu.



34'üncü dakikada Feghouli'nin sağdan ortaladığı topa Gomis gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Beto'nun kontrolünde dışarı gitti.



36'ncı dakikada Belhanda'nın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis bekletmeden vurdu. Ancak kaleci Beto gole izin vermedi.



53'üncü dakikada sol çaprazda topla buluşan Rodriguez iki kişi çalımlayıp şutunu çekti, top üstten auta çıktı.



59'uncu dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest atışta top farklı şekilde auta gitti, Galatasaray duran top fırsatından sonuç alamadı.



64'üncü dakikada Ömer'in pasında Demba Ba ceza sahası dışından topa gelişine vurdu, top direğin üstünden auta çıktı.



65'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kosanovic'in Gomis'i düşürmesiyle hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.



66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Gomis topu filelere gönderdi: 0-1.



83'üncü dakikada sağ kanattan Galatasaray kalesine yüklenen Göztepe'de Ömer'in ortaladığı topa kaleci Muslera, Demba Ba'dan önce topa hakim oldu.

??SPOR TOTO SÜPER LİG 2017/18 İLHAN CAVCAV SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY! ??https://t.co/i14GSYA0DZ pic.twitter.com/ZayUupsLQ8 — Fotomaç (@fotomac) 19 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Atiker Konyaspor müsabakasına göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Cezalı futbolcular Andre Poko ve Halil Akbunar'ın yerine Rajko Rotman ve Yoan Gouffran mücadele etti.

Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.

Göztepeli futbolcular sahaya "Multipl Skleroz'un farkındayız, İzmir MS Derneği ile yol arkadaşıyız." yazılı pankartla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.

Stadın tamamı dolarken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını otel çıkışında da yalnız bırakmadı ve tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray taraftarının stada girişi sırasında güvenlik güçleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Müsabakadan önce Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe forması giydikten sonra 1960'da Galatasaray'a transfer olan eski milli futbolcu Bahri Altıntabak'a plaket verdi.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

