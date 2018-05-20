Florya'da şampiyonluk coşkusu!

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Bu şampiyonluğun tarihe geçeceğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Böyle bir şeye camiamızın da ihtiyacı vardı. Güzel bir yarış oldu. Herkes son ana kadar yarıştaydı. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kazanan biz olduk. Başta futbolcularım olmak üzere, eski ve yeni bütün yöneticilere teşekkür ediyorum. Hasan Hoca, Taffarel ve Ümit Hoca bana çok yardım etti. Bütün çalışanlar, hep beraber güzel bir çalışma örneği gösterdik ve Allah'a şükür mutlu sona ulaştık. İnşallah Galatasaray böyle şampiyonlukları devam ettirir. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. Bugünün tarihi 19.05 olduğu için de çok önemli. Rahmetli Metin Oktay'ı da yad ediyoruz. Her aldığımız ve kazandığımız kupada muhakkak tarihler bir şeylere denk geliyor" açıklamasını yaptı.