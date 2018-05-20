Aleyna Tilki'den Galatasaray'a mesaj – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'den 'a mesaj

    Aleyna Tilki'den Galatasaray'a mesaj

    Şarkıcı , 'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı

    , twitter hesabından yaptığı açıklamayla 'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı.


    1. 20.5.2018 15:43
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