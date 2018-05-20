Aleyna Tilki'den Galatasaray'a mesaj
Şarkıcı Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı
Aleyna Tilki, twitter hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı.
- 20.5.2018 15:43
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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